Park Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil yandı.



Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi AK Konutlar Sitesi yakınlarında Abdurrahman Gölgelikaya'ya ait 44 T 1382 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi vererek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN