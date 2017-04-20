Park halindeki otobüsten 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde, park halindeki otobüste 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçesinin İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi Şair Sokak üzerinde park halindeki bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.E. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.