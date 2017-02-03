Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi 2309 Sokak'ta park halinde bulunan Faruk Yetiş'e ait 02 BA 242 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Yetiş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak çalınan motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN