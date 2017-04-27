Park Halindeki Kamyonete Çarpan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki hafifi ticari kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza sahil bandı üzerindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan B. (18) idaresindeki 67 TD 844 plakalı motosiklet park halinde duran Canan T. İdaresindeki 67 LM 280 plakalı hafifi ticari kamyonete çarptı. Motosikletten düşen Serkan B. ile arkasında yolu olarak bulunan Kazım U. Yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken hafifi ticari kamyonet sürücüsü Canan T. İfadesi için karakola götürüldü.



Kazada hafif ticari kamyonet ile motosiklette maddi hasar meydana gelirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK