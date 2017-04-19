Park Halindeki Araçta Patlama Meydana Geldi

NİĞDE'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Patlama sırasında araç içerisinde bulanan 24 yaşındaki Metin Ertan, ağır yaralandı.Olay, gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Metin Ertan, park halindeki hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.