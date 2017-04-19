Park Halindeki Araçta Patlama Meydana Geldi: 1 Yaralı

NİĞDE'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Patlama sırasında araç içerisinde bulanan 24 yaşındaki Metin Ertan, ağır yaralandı.



Olay, gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Metin Ertan, park halindeki 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN ŞÜPHELENİLİYOR



Olayın ardından bölgeye gönderilen bomba imha uzmanı ile olay yerine inceleme ekpleri, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Araçtaki çakmak gazı tüpünde meydana gelen sızıntının, patlamaya neden oldabileceği tahmin ediliyor. Uzman polisler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor. - Niğde