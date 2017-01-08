Park Halindeki Aracın Üstüne Ağaç Devrildi

Ümraniye'de, park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.



Altınşehir Mahallesi Yeşilay Sokak üzerinde meydana gelen olayı gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, otomobilin üzerine devrilen ağacın dallarını motorlu testere yardımıyla budadı.



Ardından kurtarıcı aracıyla ağacın gövdesi otomobilin üzerinden kaldırıldı.



Otomobilde hasara neden olan ağacın, üzerine yağan karın ağırlığı nedeniyle devrildiği belirtildi.