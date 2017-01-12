Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Markete Girdi

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir markete girerek durabildi.

OTOMOBİL MARKETE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki Recep Özen idaresindeki 45 DB 160 plakalı otomobil, Eski Kervan Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 09 KV 929 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir marketin vitrinine çarparak içeri girdikten sonra durabildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralanan olmayan kaza, iki araçta ve markette hasara yol açtı. Otomobil sürücüsü Özen, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.