Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Markete Girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, daha sonra markete girerek hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Recep Özen (33) idaresindeki 45 DB 160 plakalı otomobil, Eski Kervan Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 09 KV 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir marketin vitrinine çarparak içeri girdikten sonra durabildi.



Yaralanan olmayan kaza, iki araçta ve markette hasara yol açtı.



Otomobil sürücüsü Özen, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.