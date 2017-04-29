Park Halinde Bulunan 7 Otobüs Yandı (2)

MOBESE KAYITLARI İZLENİYOR



Bursa'da dün gece meydana gelen ve 6 yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ise, "Şu anda yangının çıkış nedeni net olarak belirlenemedii. Araçlar kasıtlı olarak da yakılmış olabilir; arızadan dolayıda yangın çıkabilir. Bu soruşturma sonrası belli olacak" dedi.



