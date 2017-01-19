Park Halinde Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'de park halinde henüz nedeni belirlenemeyen şekilde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Otomobil yangını, Büyükdere mahallesi Çeşmekaya sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 28 NN 909 plakalı otomobil henüz belirlenmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin yakıt deposundan kaynaklandığı iddia edildi.



Öte yandan ESGAZ ekipleri, yangının sıçrama riskine karşı otomobilin önüne park ettiği binanın gazını geçici bir süre kesti. - ESKİŞEHİR