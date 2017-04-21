Park Adana Avm Açıldı

MT Gayrimenkul tarafından 130 milyon liraya mal olan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacak Park Adana AVM, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Kentte yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan 130 milyon Euro yatırım değerindeki Park Adana AVM, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Modern mimarisi ve Adana'nın ilk ateşli şov havuzu, doğal şelaleleri, tematik eğlence merkezi, 12 salonlu sineması, peyzaj dokusu ve geniş çocuk oyun alanları ile eğlencenin de adresi olmayı hedefleyen Park Adana, ferah iç mekanlarıyla da keyifli bir atmosfer sunacak.



Park Adana, şehirle entegre özel parkları, ücretsiz çocuk oyun parkı, gece aydınlatma atmosferi, lunapark ile Adana'nın en yeni alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. - ADANA