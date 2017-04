Paris Yüzyıl Aradan Sonra Olimpiyatlar'a Yeniden Hazırlanıyor

Paris, yüzyıl aradan sonra 2024'de düzenlenecek yaz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yetkililer 2024 Olimpiyatları için gereken yatırımların yüzde 95'inin hazır olduğunu söylüyor.



"Paris 2024"ün eşbaşkanı Tony Estanguet, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, "Yüzyıldır bekliyoruz; bu yüzden ya hep ya da hiç" demişti. Olimpiyatlara bundan önce 1924 yılında ev sahipliği yapan Fransa, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında da aday olmuş, ancak kazanamamıştı.



Yüzyıl aradan sonra yine olimpiyatlara ev sahipliğini kazanma arzusunda olan Paris, elini daha da güçlendirmek için adaylık sloganını, İngilizce "Made for Sharing" (Paylaşmak için Yapıldı) olarak belirledi.



Paris 2024 Spor ve Paralimpik Entegrasyon Başkanı Lambis Konstantinidis, Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü'nün (SCIJ) Fransa'nın İtalya sınırındaki Val Cenis Vanoise kayak merkezinde düzenlenen toplantısında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



Konstantinidis, dünyanın dört bir yanından 168 gazetecinin katıldığı toplantılarda, "Paris 2024"ü neden üstlenmek istediklerini ve neden "en iyi ev sahibi" olacaklarını anlattı.



"Made for sharing"



Konstantinidis, kulağa bir pizza reklamı gibi gelse de "Made for sharing" sloganını seçtiklerini; çünkü, dünyanın eskiye nazaran daha fazla birbirine bağlı ya da bağlantılı bir yer haline geldiğini belirterek, başta gençler olmak üzere herkesin sosyal ağlar aracılığıyla ne yiyip içtiğinden iyi ve kötü anılarına kadar her şeyi paylaştığına dikkat çekti ve bu temelden yola çıkarak sloganı belirlediklerini söyledi.



Yalnızca bir kompleks inşa edilecek



Konstantinidis, olimpiyatlarda kullanılacak spor merkezlerinin yüzde 95'inin halihazırda var olduğunu, milyarlarca euro harcamalarına gerek olmadığını ifade etti.



İnsanların geçmişte düşünmeden ve geriye ne kalacağına bakmadan kompleksler inşa ettiklerini anlatan Konstantinidis, "Olimpiyatlar için sadece bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Bunun da içinde 50 metre uzunluğunda havuzlar olacak. Uzun mesafe yüzme yarışları Sen Nehri'nde düzenlenecek. Eyfel Kulesi'nin iki yanındaki yeşil alanların da plaj voleybolu gibi etkinlikler için geçici olarak hazırlanacak" dedi.



Olimpiyatların yapıldığı ülkelerde yatırımlar dev organizasyonun ardından hayalet birer yatırıma dönüyor. Konstantinidis, Paris'te asla böyle bir durumun ortaya çıkmayacağını söyleyerek, 30'dan fazla branş için sadece yüzde 5'lik bir yatırıma ihtiyaçları olduğunu anlattı.



"En çevreci olimpiyat olacak"



Konstantinidis, eğer oyunların Paris'te yapılması durumunda en çevreci olimpiyatları da düzenleyeceğini belirterek şunları anlattı:



"Organizasyonda kullanılan suların bahçe sulamada yeniden kullanılması gibi çeşitli projelerimiz var. Üstelik yeni yatırım çok az yapılacak. Kent merkezindeki müsabakaların büyük kısmına insanlar yürüyerek gidebilecek. Dünyanın en iyi toplu taşıma ağlarından birine sahibiz. Metroyla her yere ulaşılabiliyor. Tüm bunlar karbon emisyonlarını etkiliyor."



"Her yer yürüme mesafesinde"



Olimpiyat oyunlarının tamamı Paris kentinin içinde ve çevresinde düzenleneceği için ulaşımda sorun yaşanmaması bekleniyor. Yani "Paris 2024"ün seçilmesi halinde en önemli özelliği, oyunların çoğunun yürüme mesafesindeki yerlerde düzenlenmesi olacak. Yalnızca yelken yarışması Marsilya'da ve final hariç futbol karşılaşmaları çeşitli kentlerde düzenlenecek. Futbolda final maçı ise Paris'te Saint Germain Stadı'nda oynanacak.



Kazanan Eylül'de açıklanacak



Olimpiyatlar sırasında güvenliğin sağlanması küresel çözümler gerektirdiği için, başka ülkelerle işbirliği yapılacak. Bu işbirliği, uzmanlar ve istihbarat ağları sayesinde kurulacak. Fransa, "Paris 2024" olimpiyatları için 6.2 milyar euro bütçe ayırdı. 2024 Yaz Olimpiyatları'na Paris'in yanı sıra Los Angeles de aday. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Peru'nun başkenti Lima'da 13 Eylül'de yapacağı toplantıda kazananı açıklayacak.



