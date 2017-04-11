Paris Turizmi Terör Saldırıları Öncesine Döndü

Fransa'nın başkenti Paris'te turist yoğunluğunun kenti sarsan terör saldırıları öncesindeki seviyelere ulaştığı bildirildi.



Paris Turizm Ofisi'nin yayımladığı son rapora göre, terör saldırıları sonrası durgun geçen bir yılın ardından 2017'nin ilk aylarından itibaren otellerdeki rezervasyonlarda net bir artış kaydedildi.



Turizmde, Ocak 2015'te başlayan terör saldırıları öncesindeki duruma dönüldüğüne işaret edilen raporda, Aralık 2016'da Paris'teki otellerde kalan turist sayısının bir yıl öncesine göre yüzde 19,5 artış kaydederek Aralık 2014'teki seviyeye ulaştığı belirtildi.



Raporda ayrıca Paris'e gelen Amerikalı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artarken, bu oran Çin'den gelenlerde yüzde 40, Orta Doğu ülkelerinden yüzde 17 ve Uzak Doğu'dan ise yüzde 24'ü bulduğu ifade edildi.



Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak 2015'te düzenlenen saldırıdan bu yana Fransa'da terör en ciddi sorun olarak tartışılmaya başlanmıştı. Paris'te 13 Kasım 2015'te 6 farklı bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede terör seviyesi en üst düzeye çıkarılmış ve olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.



Saldırılar sonrası 1 Ocak-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Paris'i ziyaret eden yabancı turist sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre 1,8 milyon kişi azalmıştı.