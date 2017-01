Paris'teki Türklerin "Hasan Abisi "Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzun yıllar Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan, Türklerin "Hasan Abisi" olarak bilinen Hasan Kudar, 91 yaşında hayatını kaybetti. Otostop yaparak 1961'yılında geldiği Paris'te bir süre Türk Haberler Ajansının Paris temsilciliği yapan Hasan Kudar, daha sonra Paris'in Madeleine meydanında gazete bayiliği yaptı. Kudar, burada, diğer ülke yayınlarının yanında Avrupa'da yayınlanan ve Türkiye'den gazetelerin satışını yaptı.



Köy Enstitüsü mezunu olan Hasan Kudar, uzun yıllar Türkiye'de görev yaptı. Kudar, 1951 Güre'de bir öğretmenken Nazım Hikmet'in serbest bırakılması ile ilgili bir kampanyaya destek verdiği için tutuklanmış ve berat etmiş. Ancak Kudar işten çıkarılmış, bir süre başka işlerde çalıştıktan sonra otostop yaparak Fransa'ya gelip Paris'e yerleşmiş, burada Türk üniversite öğrencilerine ve çok kişiye yardımcı olmuş. Yardımcı kişiliğinden dolayı herkesin "Hasan Abisi" denilen Kudar, 56 senedir yaşadığı Paris'te hayata gözlerini yumdu.



Kudar'ın Paris'te yazdığı "Tahtakuşlar'dan Paris'e" ve "Benden Selam Olsun Tahtakuşlar'a" adlı iki eseri Fransızcaya çevrildi. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Kudar'ın naaşı Paris'teki Hopitale Bichat'ın morgunda eşi, oğlu ve toru tarafından alınarak kendisini seven bir kaç yakını tarafından dualarla Türkiye'ye uğurlandı. Kudar'ın Cenazesi 21 Ocak 2017 Cumartesi günü doğduğu Edremit'in Tahtakuşlar Köyü'ndeki anne ve babasının yanına defnedilecek.