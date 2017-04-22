Paris'teki Terör Saldırısına Tepki

PARİS (AA) – Fransa'da Türklerin ve yabancıların siyasete katılmasını teşvik etmek için kurulan Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) Genel Başkanı Şakir Çolak, başkent Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı.



Çolak, Champs Elysees Caddesi'nde saldırının düzenlendiği yerde yaptığı açıklamada, "Terörün rengi olmaz. Hiçbir zaman için terörün sebebi olmaz." dedi.



Terörün hiçbir şekilde savunulmaması gerektiğine dikkati çeken Çolak, "Terör bugün Paris'i vurdu, yarın Strazburg'u vurabilir, İstanbul'u vurabilir. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bu mücadeleyi kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.



Güvenlik önlemlerine rağmen böyle bir terör eylemi düzenlenebildiğine işaret eden Çolak, daha sonra saldırıda polislerin hayatını kaybettiği yere çiçek bıraktı.



"Cumhurbaşkanı seçimindeki adaylar ne bizi temsil ediyor, ne de Fransa'yı"



Çolak, ülkede yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada ise seçimde 11 adayın yarışacağını hatırlatarak, "Bunların hiçbiri ne bizi temsil ediyor ne de Fransa'yı temsil ediyor. Kendi menfaatleri üzerine çalışan adaylardır." dedi.



Siyasetçilerin 2002'den bu yana İslam'a ve yabancılara karşı söylemlerin kullanıldığı bir siyaset izlediğini belirten Çolak, "Bizim hakkımızı başka kimse savunamaz. Kendi hakkımızı savunabildiğimiz takdirde bunların değişeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Çolak, ülkede haziranda düzenlenecek genel seçime hazırlandıklarını da söyledi.



Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde perşembe günü düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.