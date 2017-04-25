Paris'teki Terör Saldırısı

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 37 yaşındaki polis Xavier Jugele için Valilik'te tören düzenlendi.



Törene Jugele'nin yakınları, meslektaşlarının yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İçişleri Bakanı Mathias Fekl, Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Manuel Valls de katıldı.



Hollande, törende yaptığı konuşmada, ölen polisin ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Geçen sene 8 polis ve 14 jandarma görevlerinde iken hayatlarını kaybetti." dedi.



Jugele'nin teröristle mücadele ederek bir kahraman olduğunu belirten Hollande, polislere yönelik saldırıların alçakça olduğunu ve şiddetle durdurulması gerektiğini söyledi.



Hollande, ayrıca cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'e yeni polislerin istihdamı için gerekli bütçenin ayırılması konusunda çağrıda bulundu. Hollande, polisleri daha iyi bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini belirtti.



Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde geçen hafta perşembe günü düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.