Paris'teki Saldırı Türkiye'nin Kültür Müşavirliğini Koruyan Ekibe Yapıldı"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris'te dün gerçekleşen saldırının Türkiye'nin Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğini de koruma görevi bulunan ekibe yapıldığını bildirdi.



Musa, Anadolu Ajansı ve TRT'ye saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı açıklamada, olaydan saldırı sırasında ofisinde çalışmakta olan Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun'un kendisini araması ile haberdar olduğunu, Aytun'un bina içerisinde kaldığını anlattı.



Aytun'un tahliyesi için hızlı bir biçimde Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirten Musa, bunun üzerine ilgili polis birimlerinin Aytun'un diğer bina sakinleri ile birlikte ivedilikle tahliyesini sağladığını kaydetti.



Saldırının Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde bulunan polis aracına yönelik gerçekleştiğini aktaran Musa, şöyle devam etti:



"Polis aracının, genel manada güvenlik tedbirlerinin uygulanması bağlamında orada olduğunu anlıyoruz. Bu güvenlik tedbirleri bizim de zaman zaman istediğimiz tedbirlerdir.



Çok yakın bir tarihte yine Fransız makamlarından istemiştik, birkaç nedenle. Bir, 24 Nisan yaklaşıyor. O nedenle bazı taşkınlıklar olabilir. Onun için istemiştik. İki, terör örgütlerinin, PKK, DEAŞ dahil çeşitli eylemler gerçekleştirebileceğine dair, bize intikal eden istihbari bilgilere istinaden tedbir istemiştik. Üçüncü olarak da tabiatıyla Fransa'da olağanüstü hal uygulaması var. Bunların anlaşılan hepsinin bir sonucu olarak burada, çok yakın, müşavirliğimizin hemen önünde bir koruma ekibi vardı.



Maalesef, bizim de güvenliğimizi, Büyükelçiliğimiz Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin de güvenliğini sağlamakla görevli bu ekibe, talihsiz, hain alçakça bir saldırı gerçekleştirildi."



Bu saldırının bir kez daha terörün artık ülke ayrımına gitmediğini, ideoloji ayrımı gözetmediğini gösterdiğini dile getiren Musa, "Artık İstanbul, Ankara ne kadar teröre maruz kalabiliyorsa, çok alışılmadık başkentlerde de, Paris gibi, Avrupa'nın diğer yerlerinde de örneklerini gördüğümüz gibi maalesef saldırılar gerçekleştirilebiliyor." dedi.



Terörle mücadelede uluslararası alanda çok yoğun bir iş birliği gerektiğini vurgulayan Musa, ülkelerin ulusal imkanlarıyla bu mücadelede yeterli olamayabileceğini kaydetti.



Fransa ile bu konuda çok yoğun iş birliği yaptıklarına dikkati çeken Musa, bunun bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini söyledi.



Musa, "Terörle mücadele artık ülkelerin kolektif bir anlayışla ele alması, yürütmesi gereken bir mücadele." ifadesini kullandı.



PKK ile mücadele



Musa, terör örgütü PKK ile mücadele konusundaki bir soru üzerine, genel olarak Avrupa ülkelerinden beklenen karşılığı ve anlayışı gördüklerini söylemenin güç olduğunu belirtti.



Türkiye ile en yakın iş birliğine giden ülkenin Fransa olduğuna işaret eden Musa, DEAŞ ile mücadelede gösterilen kararlılığın PKK, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerle de gösterilmesi gerektiğini muhataplarına söylediklerini aktardı.



Musa, "Görece Fransa ile daha ileri bir mesafedeyiz ama beklentilerimizin tamamen karşılandığını söylemek güç. Yasal olarak engellerden bahsediliyor." dedi.



Büyükelçi Musa daha sonra Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ile birlikte dün akşam polisin öldürüldüğü yere çiçek bıraktı.



Dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda bir polis memuru ölmüş, biri polis iki kişi yaralanmıştı.



Diğer taraftan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin bulunduğu binada da kurşun izleri bulunduğu, bir kuruşunun bina girişindeki cam kapıyı kırdığı görüldü.