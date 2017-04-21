Paris'teki Saldırı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi adayı Marine Le Pen, Fransa'nın sınırlarında kontrol yapılmasını ve istihbarat birimlerince bilinen terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesini talep etti.



Le Pen kampanya merkezinde yaptığı basın toplantısında, Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde dün polise yapılan saldırıyı ve bundan sonra alınabilecek önlemleri değerlendirdi.



Fransa'nın sınırlarında güvenlik kontrolü yapılmasını isteyen Le Pen, "Fiş S" olarak bilinen yabancı terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı yaptı.



Le Pen RFI radyo kanalına sabah yaptığı açıklamada da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde daha fazla saldırı olmasından korktuğunu söyledi.



Eğer ciddi bir tehdit varsa Fransız halkının bunu bilmeye ve buna adapte olmaya hakkı olduğunu belirten Le Pen, saldırının seçimi etkilemek amacıyla düzenlendiğini savundu.



Paris'te bir polisi öldürdükten ve biri polis iki kişiyi yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen 39 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilindiği açıklanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların ardından Fransa'da ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.



Son bir yılda ülkedeki benzer terör saldırılarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti.