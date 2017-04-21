Paris'teki Saldırı

Başbakan Bernard Cazeneuve, hiçbir şeyin cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemeyeceğini söyledi.



Cazeneuve, bu sabah Elysee Sarayı'nda, dün Paris'te polise yönelik saldırının ve pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği, Cumhurbaşkanı François Hollande başkanlığındaki Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basına açıklama yaptı.



"Hiçbir şey cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemez." diyen Cazeneuve, toplumun birlik olmasını, korkutma ve yıldırma çabalarına karşı mücadele etmesini istedi.



Diğer taraftan ilk turu bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin, kamuoyu yoklamalarına göre önde olan adayları aşırı sağcı Marine Le Pen ve merkezdeki Emmanuel Macron, pazar gününe kadar yapacaklarını toplantıları iptal ettiklerini bildirdiler.



Halen olağanüstü hal rejimi uygulanan Fransa'da seçim kampanyaları toplantıları için ilave güvenlik önlemleri alınıyordu.



Paris'te bir polisi öldürdükten ve iki kişiyi yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen 39 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilindiği açıklanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.