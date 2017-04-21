Paris'teki Saldırı

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.



Molins, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın selameti için şimdilik saldırganın kimliğinin açıklamayacağını bildirdi.



Saldırganın suç ortağı olup olmadığını konusunun araştırıldığını aktaran Molins, bu kişinin Paris yakınında Seine-et-Marne kasabasındaki evinde polisin arama yaptığını ifade etti.



Savcı Molins, polis tarafından tanınan saldırganın terörle mücadele soruşturması geçirdiği bilgisini de paylaştı.



BFM kanalı ise polis tarafından ölü ele geçirilen saldırganın 39 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğunu, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğduğu bilgisini verdi.



Fransız televizyon kanalı, sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın, istihbarat servisinin de takibinde olduğunu kaydetti.



Paris'teki saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.



Cumhurbaşkanı François Hollande, basına yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin saldırın terör eylemi olduğuna işaret ettiğini söylemişti.