Paris'teki Saldırı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet Paris'te Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilini park ettikten sonra polis aracını silahla taradığını bildirdi.



Brandet, saldırı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.Sözcü, saldırganın aracını park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak içindeki polisin ölümüne neden olduğunu açıkladı.



Bu kişinin daha sonra kaçmaya çalışırken de iki polise ateş açarak yaraladığını kaydeden Brandet, diğer polislerin verdiği karşılıkla saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.



Yaralı polislerden birisinin durumun ağır olduğunu kaydeden Brandet, "Polisler, saldırıda özellikle bilinçli olarak hedef alınmıştır." dedi.



Saldırı sonrası Champs Eysees Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgedeki metro istasyonları da yine önlem amacıyla kapatıldı.



BFM televizyon kanalı, saldırganın poliste sabıkası kaydı bulunduğunu belirtirken, terörle mücadele savcısının soruşturma başlattığını duyurdu.



Bu arada Başbakan Bernard Cazeneuve'ün, saldırı ile ilgili son gelişmeleri Cumhurbaşkanı François Hollande'a aktarmak üzere Elysee Sarayı'na geçtiği bildirildi.