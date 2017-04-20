Paris'teki Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Champs Elysees Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan polislerden biri hayatını kaybetti.



Valilik, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan iki polisten birinin yaşamını yitirdiğini, diğer polisin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.



Valilik ayrıca halka, Champs Elysees Caddesi'ne gelmemeleri için çağrıda bulunurken, saldırganların sayısı hakkında bilgi vermedi.



Televizyon kanalı BFM, saldırganın ölü geçirildiğini duyurmuştu.