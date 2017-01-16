Paris'teki Ortadoğu Barış Konferansı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat, İngiltere ve Avustralya'nın, Ortadoğu Barış Konferansı sonunda yayımlanan bildirgesini imzalamamasına tepki gösterdi.



Ureykat yaptığı yazılı bir açıklamada, İngiltere ve Avustralya'nın, Paris'te düzenlenen konferansın sonunda yayımlanan ortak bildiriyi imzalamamak için öne sürdüğü gerekçeyi "üzüntüyle karşıladığını" belirtti.



Açıklamasında, iki ülkenin bu tavrının mantıksız olduğunu ve İsrail'i, iki devletli çözümü reddetmesi konusunda daha da cesaretlendirdiğini vurgulayan Ureykat, "İsrail'in işgal politikasını dokunulmaz kılan ve emperyalistçe davranmasını daha da güçlendiren bu tür tavırlar, iki devletli çözümü çıkmaza sokan asıl risklerdir." ifadelerini kullandı.



İngiltere ve Avustralya, Filistin-İsrail sorununa çözüm arayışlarının ele alındığı barış konferansının sonuç bildirgesini, "iki tarafın temsilcilerinin konferansta bulunmadığı" gerekçesiyle imzalamamıştı.



Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 70 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen konferans sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, "iki devletli çözüm, 1967'de başlayan işgalin sona erdirilmesi, İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ve iki taraf arasındaki tüm sorunların BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda nihai olarak çözülmesi" noktaları üzerinde durulmuştu.