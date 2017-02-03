Fransa'nın başkenti Paris'te bir askerin, elindeki valizle ünlü Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bıçaklı bir şüpheliye ateş açtığı bildirildi.
Şüphelinin yaralandığı belirtiliyor.
Reuters haber ajansına konuşan bir polis kaynağı, şüphelinin müzenin altındaki dükkana girmeye çalıştığını yazdı.
Polis yetkilileri müzenin önündekilerin bölgeden uzaklaştırdılığını açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanlığı ise Twitter üzerinden yatığı açıklamada olayın "ciddi" olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
Paris'teki Louvre Müzesi'nde Silah Sesleri
Bir askerin, elindeki valizle müzeye girmeye çalışan bıçaklı bir şüpheliye ateş açtığı, bu kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir askerin, elindeki valizle ünlü Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bıçaklı bir şüpheliye ateş açtığı bildirildi.