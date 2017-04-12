Paris'te Türk Sanatçılardan Karma Sergi

Fransa'nın başkenti Paris'te, çoğunluğu Türk sanatçıların eserlerinden oluşan karma resim sergisi açıldı.



Paris Çağdaş Türk Sanatçıları Derneği (ACT) tarafından Corrado Bortone Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.



Sergide, Neslihan Öztürk, Çağla Leblebici, Didem Yağcı, Onur Fırat Fen, Burcu Yavuz, Dicle Çiftçi, Gülay Aytan ve Murat Kürüz'ün yanı sıra Azerbaycanlı Asmar Narimabekova, Alman Hassan Richter ile Faslı Issa Muhammed'in eserleri yer aldı.



Didem Yağcı, sanat galerisinin vitrininde sergilenen "oksitosin" adlı eserine ilişkin basın mensuplarına, "Eseri biyoloji kitabının sayfalarına yaptım. Keçeler kullanıyorum. Oksitosin vücutta arttığı zaman bilinenin aksine mutluluk hormonu yerine heyecana ve huzursuzluğa sebep oluyor. Ben de huzursuz bir kadın resmetmeye çalıştım. Keçeyi de bir Türk sanatçı olarak Anadolu kökenli bir malzeme olduğu için tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



ACT Başkanı Nazan Aktan da bir ülkeyi en iyi tanıtan unsurlardan birinin sanat olduğunu vurguladı. Aktan, "Avrupa'da Türk sanatının tanıtımı açısından bu eksikliği fark ederek hareket ettim. Sanatçılarımızın eserlerini Avrupa'daki galerilerde sergilemeye çalışıyorum. Bu sergiyi Türkiye'de de açmayı düşünüyorum." diye konuştu.



Sergi 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.