Paris'te Trump Karşıtı Gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi görevine dün başlayan ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.



Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici Paris Barış Anıtı'na kadar yürüdü.



"Teşekkürler Trump bizi aktivist yaptın", "Benim adıma ve benim vergilerimle iktidarı satın alma", "Sevgi Amerikayı büyük yapar nefret değil", "Biz halkız ve korkudan daha büyüğüz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtlığı ve ırkçılık içeren söylemlerini protesto etti.



Fransa'nın Strazburg, Bordeaux, Marsilya ve Montpelier kentlerinde de düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.