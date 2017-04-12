Paris'te Sığınmacılara "Tel Çit Engeli"

Fransa'nın başkenti Paris'te sığınmacıların gece konaklamak için kaldıkları metro istasyonlarının altına ve iki istasyon arasındaki bazı bölgelere tel çit döşendi.



Başkent Paris'in merkezinde bulunan La Chapelle ve Stalingrad metro istasyonlarının arasında bazı bölgelere döşenen tel çitlerle, sığınmacıların gece bu bölgede konaklamasının engellenmesi hedefleniyor.



Paris'te bulunan sığınmacıların konaklama ihtiyacı için hükümetin kurduğu merkezlerin gerek kapasitesi gerek imkanlarıyla yetersiz kalması nedeniyle sığınmacılar parklarda ve metro istasyonlarının altında uyumak zorunda kalıyor.



Daha önce de buralarda bulunan sığınmacılar defalarca tahliye edilmişti. En son geçen kasım ayında Stalingrad metro istasyonu yakınlarında konaklayan yaklaşık 3 bin kişi polis zoruyla, otobüslerle ülkenin farklı yerlerindeki sığınmacı kamplarına gönderilmişti.



Köprü altlarında derme çatma çadırlarda kalan genellikle Afgan ve Suriyeli sığınmacılar, 80 otobüsle Paris dışındaki 74 sığınmacı merkezine taşınmıştı.



Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'ye geçiş istikametinde bulunan Calais'deki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampının tahliyesinden sonra da bazı sığınmacılar Paris'e gelmişti.