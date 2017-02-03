Louvre Müzesi'nde Korku Dolu Dakikalar! Çantayla Girmeye Çalışan Kişi Vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeye çalışan kişi ateş açılarak durduruldu. Polisin verdiği bilgiye göre, beş el ateş edilen şüpheli yaralı halde ele geçirildi. Saldırgan ağır yaralanırken, bölgedeki metro istasyonları tamamen kapatıldı. Müze ve çevresi boşaltıldı.

ŞÜPHELİ SİLAHLI

Polis kaynakları, müzeye girmeyi deneyen kişinin silahlı olduğunu ve yanında bıçak taşıdığını bildiriyor.

Olayda bir polisin hafif yaralandığını belirten Paris Emniyet Müdürü, yakalanan şüphelinin çantasında herhangi bir patlayıcı bulunmadığını açıkladı.



İKİNCİ BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Müdürü'nün verdiği bilgiye göre, ikinci bir şüpheli daha tespit edildi. Paris polisi, söz konusu olayın bir terör saldırısı olduğuna inanıyor.

MÜZE BOŞALTILDI

Louvre Müzesi'nin çevresi hemen tahliye edildi, Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları polisin müze girişini kordonla çevirdiğini aktarıyor. bölgedeki metro istasyonları tamamen kapatıldı.



İÇİŞLERİ BAKANI: CİDDİ BİR OLAY

Fransa İçişleri Bakanı, dakikalar sonra yaptığı açıklamada olayın ciddi olduğunu duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Le Roux ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda 'halkın güvenliği için ciddi bir olay' değerlendirmesinde bulundu.



Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, müze içerisindeki sivillerin oturarak endişeyle beklediği görülüyor.