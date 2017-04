Paris'te Polise Silahlı Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü bulvarı Champs Elysees'de yaşanan silahlı olayda bir polis memurunun yaşamını yitirdiği, bir saldırganında öldürüldüğü bildirildi.



Reuters haber ajansının geçtiği bilgilere göre pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden sadece günler önce meydana gelen silahlı saldırıda iki polisin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu haberleri geliyor.



Ünlü bulvar olay sonrası polis araçlarının ışıklarıyla adeta aydınlanırken, bölge güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı.



Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées— Préfecture de police (@prefpolice) 20 Nisan 2017



Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police— Préfecture de police (@prefpolice) 20 Nisan 2017



Polis sosyal medyadan yaptığı çağrılarla halkın bölgeye yaklaşmamasını istedi.



Coming back from a run, Champs Elysées is a mess.. #paris pic.twitter.com/CTwRuqDCAQ— Ralph (@vanderpauw) 20 Nisan 2017



Armed officers taking position behind a kiosk. pic.twitter.com/Gf2ykCOq61— Ralph (@vanderpauw) 20 Nisan 2017



Olağanüstü halin hala geçerliliğini koruduğu ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu sırada yaşanan olayda, polis memurunun kırmızı ışıkta durduğu sırada kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.



