Paris'te Polise Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te polise yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.

Paris'te Polise Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te polise yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Çıkan çatışmada 1 saldırgan öldürüldü.

Şanzelize Caddesi'nde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi trafiğe kapatılırken, polis vatandaşları bölgede bulunulmaması konusunda uyardı. - PARİS

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