Paris'te Polise Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’te polise yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te polise yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Çıkan çatışmada 1 saldırgan öldürüldü.
Şanzelize Caddesi'nde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan polis tarafından öldürüldü.
Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi trafiğe kapatılırken, polis vatandaşları bölgede bulunulmaması konusunda uyardı. - PARİS