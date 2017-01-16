Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı sonunda yayımlanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı.



Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Konferansa katılan ülkelerin hepsine teşekkür ediyor ve işgal ile yerleşim birimi inşaatının reddedilmesi ve uluslararası kanuna bağlılığın gerekliliği üzerinde görüş birliğine varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.



Konferansın İsrail'e "bölgede barış ve istikrarın işgal sonlandırılmadan sağlanamayacağı" yönünde mesaj verdiğini belirten Ureykat, İsrail'in uluslararası kanunlara yönelik ihlallerinden ötürü hesaba çekilmesinin zamanı geldiğini aktardı.



Ureykat ayrıca, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı, ortak bildiri ile Birleşmiş Milletlerin (BM) yerleşim birimi inşatına son verilmesini öngören 2334 sayılı kararını benimsemeye ve barışı tesis etme iradesini ortaya koymaya çağırdı.



Maliki ise konferans sonrasında yayımlanan bildirinin, BM'nin 2334 sayılını kararının devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.



Maliki, işgalin son bulması, İsrail'in uluslararası kanunla yükümlü olması, Filistin devletinin uluslararası platformda ve BM'ye tam üye devlet olarak tanınması için Filistin Dışişleri Bakanlığının konferansın sonuçlarını takip edeceğini kaydetti.



Başkent Paris'te yaklaşık 70 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen konferans sonrası yayımlanan ortak bildiride, "iki devletli çözüm, 1967'de başlayan işgalin sona erdirilmesi, İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ve iki taraf arasındaki tüm sorunların BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda nihai olarak çözülmesi" noktaları üzerinde durulmuştu.