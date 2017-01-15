Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı

Hamas, Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla Paris'te bugün başlayan Ortadoğu Barış Konferansı'nı eleştirdi.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansa ilişkin "Vakit kaybı ve daha önceki başarısız barış konferanslarının yinelenen bir kopyası niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.



Konferansın, Yahudi yerleşim birimleri inşasının ve Yahudileştirme siyasetinin sürdüğü, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı bir ortamda yapıldığını söyleyen Kasım, Paris konferansından Filistin davasına ilişkin adaletli bir sonuç çıkmayacağını savundu.



Hamas Sözcüsü, Filistin yönetimine "Filistin meselesine faydası olmayan bir duruma önem vermemeleri" ve Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanarak ayrılığın sonlandırılması çağrısında bulundu.



Filistin halkına, değişmez haklarına ve ulusal uzlaşıya zarar verecek hiç bir formülün kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kasım, "Hamas, İsrail ile siyasi görüşmeleri reddediyor. Tarihi Filistin topraklarının özgürleştirilmesi için silahlı direnişin etkinleştirilmesini istiyor." diye konuştu.



Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te bugün başladı. Konferansın 9 yıldır İsrail-Filistin sorunu çerçevesinde bu düzeyde düzenlenen ilk konferans olma özelliğine sahip olduğu ifade ediliyor.