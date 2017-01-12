Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsrail ve Filistin arasındaki barışa sadece iki taraf arasındaki görüşmelerle ulaşılabileceğini bildirdi.



Hollande, yeni yıl dolayısıyla yabancı misyon şeflerini Elysee Sarayı'nda kabul etti.



Davette yaptığı konuşmada, Paris'in pazar günü Ortadoğu sorunu konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hollande, şunları söyledi:



"Bu konferansın hedefi, iki devletli (İsrail, Filistin) bir çözüme yönelik uluslararası toplumun desteğini yinelemek. Bu konferansın sorunun çözümüne katkı yapacağını inanıyorum. Bununla birlikte, barışı İsrail ve Filistinliler birlikte yapacak, başka kişiler değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir."



Pazar günkü uluslararası konferansın, iki devletli çözümü destekleme yolundaki kararlılığın gösterilmesine fırsat vereceğini yineleyen Hollande, yine bölgede alt yapının geliştirilmesi ve iki taraftaki sivil toplum arasında diyaloğun güçlendirilmesi ile ilgili tekliflerin de masaya yatırılacağını ifade etti.



Fransa, bu konuda 3 Haziran'da yine Paris'te İsrail'in itirazına rağmen uluslararası bir konferans düzenlemişti. İsrail, pazar günkü konferansa da katılmayacağını açıklamıştı.



Pazar günkü konferansa Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 70'e yakın ülkenin temsilcisi iştirak edecek.



İsrail ve Filistin arasında 2014 nisan ayından bu yana müzakere gerçekleşmiyor.