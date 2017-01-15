Paris'te "Orta Doğu Barış Konferansı"

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede sağlanacak "kalıcı" ve "kapsamlı" bir barışa destek verdiğini söyledi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen konferansta bölgede acilen kalıcı ve kapsamlı bir barışa ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu barışa destek verdiğini vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca Filistin topraklarında işgalin sona ermesi ve egemen bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının da bölgede barış için önemli olduğunun altını çizdi.



Ortak oturumun dışında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Libya, Malta, Katar ve Suudi Arabistan'lı mevkidaşlarıyla bir dizi temaslarda bulunan Çavuşoğlu'nun, hem ilgili ülkelerle ikili ilişkileri hem de bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.