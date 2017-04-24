Paris'te Macron ve Le Pen Karşıtı Gençler Polisle Çatıştı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Merkez-Liberal aday Emmanuel Macron ile aşırı sağ parti Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen'in ikinci tura kalmasına Fransız aşırı solu tepki verdi.



Sonuçların açıklanmasının ardından 300 kişilik bir grup başkent Paris'teki Bastille meydanında toplandı ve son tur seçimine katılacak adaylara karşı gösteri düzenledi. Basitlle meydanından ayrılıp Opera Meydanına doğru yürüyen göstericiler çevredeki iş yerlerine özellikle banka şubelerine zarar verip vitrinlerini kırdılar. Polisle çatışmaya giren göstericiler, anti faşist ve anti kapitalist söylemleriyle gerginlik çıkarttılar. Polis göstericilerin üzerlerine şişe ve patlayıcı madde atmaları üzerine müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 6 polisin hafif şekilde yaralandığı göstericilerden de 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olaylarla ilgili olarak, 143 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. - PARİS