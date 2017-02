Paris'te Louvre Müzesi'nde Askerlere Palalı Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde bir kişi palayla güvenlik güçlerine saldırdı. Bir askerin hafif yaralandığı olayda açılan ateş sonrası saldırgan etkisiz hale getirildi. Polis kaynakları beş el ateş edildiğini açıkladı. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken bir şüpheli de göz altına alındı.



French soldier shoots and wounds knife-wielding attacker at Paris Louvre https: //t.co/n4mJf2n6ux pic.twitter.com/yRiy9V68ZF— Reuters Top News (@Reuters) 3 February 2017



Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken müzenin altındaki ve yakınlarındaki metro istasyonları boşaltıldı. Saldırı sırasında müzeyi ziyaret eden yaklaşık bin kişi şimdilik binada tutulmaya devam ediyor.



Louvre museum locked down in Paris after soldier shoots knifeman who tried to enter with a suitcase https: //t.co/RldJgraKwv pic.twitter.com/Edy4BXHlMG— Daily Mail Online (@MailOnline) 3 February 2017



Başbakan Bernard Cazeneuve ilk bulguların bir "terör saldırısını" işaret ettiğini belirtti:



"Louvre Müzesi'nin güvenliğinden sorumlu bir görevli saldırıya uğradı. Görüldüğü kadarıyla olay terör saldırısı karakterine sahip. Dikkatli ve temkinli olunması gerekli."



Bernard Cazeneuve maintient sa visite à Rouen et évoque « une attaque à caractère terroriste » > https: //t.co/nql6LTi6zo#Louvre #Paris pic.twitter.com/HNSvpSbtnT— 27actu (@27actu) 3 February 2017



Konu hakkında Paris Anti-Terörizm Savcılığı soruşturma başlattı.



Öte yandan saldırı sırasında çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal ağlarda yayıldı.



C'est la guide d'un groupe de 34 touristes chinois qui a pris cette photo alors qu'ils descendaient vers le carrousel du #Louvre. pic.twitter.com/RKwi10b0DT— Stéphane Kovacs (@KovacsSt) 3 February 2017



Geçen sene Ocak ayında Tarık Belgacem adlı bir kişi başkentte bir komiserliğe kasap bıçağıyla saldırmayı denemişti. 7 Ocak'ta yaşanan olay, Charlie Hebdo dergisi terör saldırısının yıldönümünün bir gün sonrasına denk gelmişti.



Fransa'da 130 kişinin yaşamını yitirdiği Kasım 2015'teki Paris Saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmiş ve süresi en son Aralık ayında beşinci kez uzatılmıştı.



