Paris'te Liseliler Cumhurbaşkanı Seçimini Protesto Etti

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimini protesto eden liseli gençler, Elysee Sarayı'na yürümek istedi.



Yaklaşık yüz kadar liseli Charlemagne ve Paul-Valery liselerinin önünü çöp tenekeleriyle kapatarak okullara girişe engel oldu.



Daha sonra cumhurbaşkanı seçiminin "maskaralık" olduğunu savunarak Champs Elysees caddesinde protesto yürüyüşü yapan gençler, ellerinde seçimi protesto aden pankartlarla Elysee Sarayı'na yürümek istedi.



Liseliler polisin müdahalesiyle Elysee Sarayı'na ulaşamadan dağıtıldı.



Yürüyüş esnasında iktidardaki Sosyalist Parti'nin bir irtibat bürosuna da saldıran liseliler, büroya maddi hasar verdi.



Liselerdeki blokajın öğleden sonra kaldırıldığı bildirildi.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu pazar gerçekleştirilecek. Seçime katılan 11 adaydan hiçbiri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçime katılacak.