Paris'te Liseliler Cumhurbaşkanı Adaylarına Karşı





Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan adaylar En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen protesto edilmeye devam ediyor.



Bu sefer başkent Paris'te sokağa inenler lise öğrencileriydi. Hemen hepsi 18 'in altında olan yani oy verme hakkı bulunmayan gençler, Le Pen başta olmak üzere iki adayın da ülkeyi felakete sürükleyeceğini iddia etti.



Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu resmi sonuçlarına göre, Macron yüzde 24,01 ile ilk sırada yer alırken, Le Pen ise yüzde 21,3'le ikinci olmuştu.



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Tags: cumhurbaşkanı Pariste Paris adaylarına karşı Öğrenci Fransa liseliler Fransa siyaseti Gepost: 27 april 2017