Paris'te Hava Kirliliğine Karşı Etiket Uygulaması





Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun hava kirliliğine karşı yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Kentte bugünden itibaren araçların havaya yaydıkları karbondioksit miktarını gösteren farklı renklerdeki etiketlerin ön camında bulunması gerekiyor.



Parisli sürücülerin çoğu bu uygulamaya hazır görünüyor: "Henüz almadım ancak talepte bulundum."; "Aldım. Paris'te her gün işe gitmek için dolaşıyorum. Bu yüzden de evet bu konuda bilgi sahibiyim."



Yetkililer hava kirliliğinin arttığı dönemlerde, sadece havayı kirletme riski fazla olan araçları bu etiketlerin rengine göre trafiğe çıkmaktan men edebilecek: "Biz kimiz ki birinin dolaşmasını yasaklayalım? Aldığımız şey eroin değil, kokain değil. Biz sadece araba satın aldık. O araç için para harcadık. Neden aracını yenileyemeyen sürücüler arabaları havayı diğerlerine göre daha çok kirletiyor diye trafiğe çıkamayacak?"



Fransa'da hava kirliliğini önlemek için önümüzdeki yıllarda elektrikle çalışan otomobil alanlara çeşitli mali kolaylıkların sağlanması öngörülüyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Pariste Paris kirliliğine karşı hava uygulaması etiket Fransa Gepost: 17 januari 2017