Paris'te Düzenlenmesi Planlanan Uluslararası Barış Konferansı

Filistin yönetimi, İsrail-Filistin sorununa yönelik Fransa'da yapılması planlanan uluslararası barış konferansının iki devletli çözüm için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.



Filistin Devlet Başkanı sözcüsü Nebil Ebu Redine, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan açıklamasında, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun barış konferansının faydasız olacağı yönündeki açıklamasına cevap verdi.



Ebu Redine, uluslararası toplumun İsrail hükümetine, uluslararası kararları kabule yanaşmamasının bölgede ve dünyada daha fazla istikrarsızlık ve kargaşaya neden olacağını vurgulaması gerektiğini dile getirdi.



"Paris barış konferansı iki devletli çözüm ve Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmaması için önemli bir fırsattır." diyen Ebu Redine, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğu konusunda da Filistin, Arap ve İslam ülkelerinde görüş birliği olduğunu vurguladı.



Netanyahu geçen hafta bir konferansta yaptığı konuşmada, "Paris konferansı faydasızdır." demişti.



Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için barış konferansı yapılması planlanıyor. İsrail, daha önce bu konferansa katılmayacağını duyurmuştu.



İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, BMGK'da kabul edilmişti.