Paris'te Dehşet Anları Böyle Görüntülendi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna günler kala başkent Paris'in göbeğinde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dünya gündemine bomba gibi düşen olayda bir polis hayatını kaybetti, iki polis ise yaralandı.Fransa İçişleri Bakanı Pierre-Henry Brandet, saldırganın meşhur Champs Elysee Caddesi'nde bekleyen bir polis minibüsüne ateş açtığını ve bir polisi memurunu öldürdüğünü, iki polis memurunu ise yaraladığını açıkladı. Bakan Brandet, daha sonra yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Dehşet anları amatör kamera tarafından kaydedildi.