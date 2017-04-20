Paris'te Champs-Elysees Bulvarında Polise Silahlı Saldırı (2)

Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı.



Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.



Resmi açıklamaya göre iki saldırganın tespit edildiği bildirilirken, görgü tanıkları saldırganların uzun namlulu otomatik tüfekle ateş ettiği söyledi.



Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.



Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:



Champs-Elysees'den genel aktüel görüntü



Paris polisinin sokaklardaki hareketliliği - Bilgi