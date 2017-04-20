Paris'te Champs-Elysees Bulvarında Polise Silahlı Saldırı

Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı.



Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.



Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.



Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor. - Paris