Paris'te Bir Öğrenci: Her Saldırıdan Müslümanları Sorumlu Tutuyorlar

Champs-Élysées Caddesi'nde düzenlenen saldırıyla sarsılan Fransa'nın başkenti Paris'te hayat normale dönüyor.



Saldırının ardından polis tarafından boşaltılan ardından da kapatılan kentin en büyük caddesi yeniden trafiğe ve yayalara açıldı.



#champselysees open to traffic again this morning as #france wakes up to last day of campaigning in presidential poll after #Paris attack pic.twitter.com/FIvwweftCD— Melissa Bell (@MelissaBellCNN) April 21, 2017



Her yerde saldırı olduğunu, dolayısıyla yaşamaya devam edilmesi gerektiğini söyleyen bir Paris sakini şöyle konuştu:



"Burada, başka bir yerde, kısacası her yerde. Devam etmeliyiz, hayatımızı yaşamaya devam etmek zorundayız"



Polonyalı Müslüman bir öğrenci ise her saldırıdan Müslümanların sorumlu tutulduğunu ifade etti:



"Herkes teröristlerin Müslüman olduğunu söylüyor. Ancak bir başkasını öldüren Müslüman olamaz. Bizim dinimizde bu yasak. Terörizm sadece bir araçtır ve dinde hiçbir kaynağı yoktur"



Saldırının gerçekleştiği noktaya yakın yerdeki Rue de Berri'de çalışan Arole isimli kadın da o an yaşadıklarını anlattı:



"Çok korktuğumu söyleyebilirim. Hayatımdan ve güvenliğimden endişe ettim. Rue Frederic Bastiat'da bir köşede saklanıp sakinleşinceye kadar 20 dakika boyunca bekledim. Sonra sokağa çıkıp Saint Philippe-du-Roule metrosuna koştum. Metroda da çok korkuyordum"



Bir başka görgü tanığı da saldırının hemen ardından girdiği bir mağazada turistlerle arasında geçen diyalogdan bahsetti:



"Mağazada yaklaşık 50 kişiydik, çoğu da yabancıydı. Neler olup bittiğini anlamamışlardı. Bana bakıp, 'Ne var? Ne oldu?' diye sordular. Ben de onlara, 'Tamam, sorun yok. Onu öldürdüler' dedim"



France's Hollande says Champs Elysees shooting 'terrorist in nature'



franck_fife ben_cremel & Thomas Samson pic.twitter.com/cnQXRa8bqH— AFP Photo (@AFPphoto) April 20, 2017



Paris'teki saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.



Bu arada saldırının ardından polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.



