Paris'te "Ben Bir Göçmenim" Fotoğraf Sergisi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ben bir göçmenim" adlı açık hava fotoğraf sergisi büyük ilgi topladı.





Paris'teki tarihi Saint-Jacques Kulesi'nin bahçesinde 18 Aralık Göçmenler Günü nedeniyle Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından açılan sergide, Fransa'ya yerleşen göçmenlerin fotoğrafları ve ülkeye entegrasyon süreçlerini anlatan hikayeleri yer aldı.



Sergiyi kentteki vatandaşların yanı sıra çok sayıda turist ziyaret etti.



AA muhabirine konuşan 21 yaşındaki Yasmin Sineasa "Gerçekten çok güzel ve bizi bilinçlendiren bir inisiyatif. Zira hepimiz biriz. Fransız ya da Kuzey Afrikalı fark etmiyor. Serginin başlığı da şaşırtıyor ve birçok şey anlatıyor." dedi.





Fotoğrafları çok beğendiğini belirten 61 yaşındaki ise Denise Lacause ise "Fransa'da böyle bir sergiyi görmekten memnun oldum. Sergideki fotoğraflar ülkemizin önemli bir gerçeği olan göçmenleri çok iyi anlatmış." diye konuştu.





54 yaşındaki Karim Glorieux de "Paris'te birçok kişinin geçtiği önemli bir yere kuruldu sergi. Göçmenlerin gerçek hikayelerini daha iyi anlamamızı sağlayan ve iyi seçilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Topluma entegre olmuş bu göçmenlerin başından geçenler ilgi çekici." ifadesini kullandı.



Sergi pazar gününe kadar açık kalacak.