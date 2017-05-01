Paris'te 1 Mayıs Çatışmaları

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs yürüyüşü sırasında çıkan çatışmada iki polisin yaralandığı belirtildi.



Çatışmalarda polisin çeşitli nesneler ve molotof kokteyleri atan maskeli bir gruba gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.



Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun öncesine denk gelen yürüşle ilgili polisin yaptığı açıklamada "Maskeli kişiler polise çeşitli nesneler ve Molotof kokteylleri attı, polis gözyaşartıcı gazla yanıt verdi ve iki polis memuru yaralandı" denildi.