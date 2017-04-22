Paris Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Anıldı





Paris, Şanzelize Bulvarı'nda düzenlenen ve bir polis memurunun ölümüne ve iki polis memurunun da yaralanmasına yol açan saldırının yaralarını sarmaya çalışıyor. Olay esnasında bölgedeki bir restoranda bulunan ve saldırıyı dakikalarını kameraya çeken iş adamı Muhannad Süleyman yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Birdenbire silah sesine benzer bir patlama sesi duyduk. Öncelikle bunun silah olduğunu anlamadık. Hemen ardından yaklaşık 10,20 saniye sonra aynı sesi tekrar duyduk ve arkamızdan ateş edildiğini anladık. İnsanlar çığlık atmaya, bağırmaya ve etrafa doğru kaçmaya başladı."



Öte yandan yaklaşık 100 polis memuru Perşembe günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden arkadaşları Xavier Jugele için bir anma töreni gerçekleştirdi. Trocadero Meydanı'nda toplanan güvenlik görevlileri meslektaşlarının hayatını kaybettiği yere çiçek bıraktı.



* Les mots commencent à manquer… Reposez en paix Monsieur #ChampsElysees #Paris #attentatchampselysees * pic.twitter.com/065MVK2o6s— * GirlsPowers * (@GwenOupss) 21 avril 2017



Üzücü olayı anma törenine katılanlar kamuoyunun ve devlet görevlilerinin ilgisizliğinden yakındı. Paris'teki bayrakların yarıya indirilmediği gözlemlenirken, Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmemesi de tepki çekti.



#Paris : une centaine de #policiers marchent en silence pour rendre hommage à leur collègue tué https: //t.co/9nApmz56kG pic.twitter.com/11NT95D3ML— RT France (@RTenfrancais) 22 avril 2017



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Tags: hayatını kaybeden Paris Saldırı saldırısında polis Polis memuru Fransa anıldı Gepost: 22 april 2017