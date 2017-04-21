Paris Saldırganının Kimliği Açıklandı
Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde polise silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu.
Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde polise silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu.
Champs Elysees Caddesi'nde dün teröristler ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis ve 1 sivil vatandaş da yaralandı. Fransız Savcısı François Molins, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın kimliğini Karim Cheurfi olarak açıkladı. Ayrıca savcı saldırganın üzerinden bir not da bulunduğunu söyledi. Savcı, Cheurfi'nin daha önce 4 kere tutuklandığını söyledi.
(İHA)