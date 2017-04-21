Paris Saldırganının Kimliği Açıklandı

Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde polise silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu.



Champs Elysees Caddesi'nde dün teröristler ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis ve 1 sivil vatandaş da yaralandı. Fransız Savcısı François Molins, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın kimliğini Karim Cheurfi olarak açıkladı. Ayrıca savcı saldırganın üzerinden bir not da bulunduğunu söyledi. Savcı, Cheurfi'nin daha önce 4 kere tutuklandığını söyledi.



(İHA)