Paris Saldırganın Kimliği Belirlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 polisi öldüren 2 polisi de yaralayan saldırganın kimliği belirlendi.



Ülkede şoka neden olan saldırı, dün akşam saatlerinde Champs Elysees Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi caddede bekleyen polislere ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle zanlı vuruldu. Ancak ilk ateşte vurulan 1 polis yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 2 polisin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.



???? ????? ?????? ?? ???????????? ??? ??????? ???????? ?????? ???? ??????#Paris pic.twitter.com/QKFrTP1yyn— history seeker (@history_seeker) 21 Nisan 2017



Fransız vatandaşı olduğu belirlenen zanlının olay yerine kendine ait araçla geldiği kaydedildi. Saldırının ardından turistlerin uğrak mekanı Champs Elysees Caddesi kordon altına alınarak trafiğe kapatıldı. Saldırı esnasında caddede olan bir kadın turistin de seken kuşunla dizinden yaralandığı kaydedildi.



This is how a whole generation of children will grow up and remember Paris. What have you done? #Paris #ParisShooting #ChampsElysees pic.twitter.com/RLkhXDNR66— Carolinedenmark (@CarolineBodil) 20 Nisan 2017



Paris Savcısı Francois Molins olayla ilgili şu bilgileri verdi:



"Saldırganın kimliği doğrulandı ve artık biliniyor. Ancak başka suç ortağının olup olmadığının belirlenmesi için arama çalışmaları ve soruşturma devam ederken bu ismi size vermeyeceğim."



Güvenlik birimlerinin takibinde bulunan zanlının sabıkalı olduğu belirtildi. Fransız medyasının 39 yaşındaki Karim Cheurfi olduğunu öne sürdüğü zanlının evinde arama yapıldı.



Şüphelinin komşuları Cheurfi'nin saygılı biri olduğunu belirtti:



"Münzeviydi. Çok yalnız. Bilmiyorum belki de şizofreniydi. Adam her zaman yalnızdı ve herkese düzgün davranırdı. Bunu yapmış olması aklını kaçırdığı anlamına gelir. "



Terör örgütü IŞİD olayı üstlenerek saldırganın isminin Ebu Yusuf olduğunu öne sürdü. Fransız polisi muhtemel ikinci şüpheli için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için pazar günü sandık başına gidiyor. Terör saldırıları nedeniyle ülkede ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.



